Carlos Alcaraz met fin au règne de Novak Djokovic

Sous les yeux du roi Felipe d’Espagne, au terme d’une rencontre magnifique jouée en cinq sets et qui duré 4 heures et 42 minutes, le cadet a émergé 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

Deuxième titre en Grand Chelem

Alcaraz s’est offert son deuxième titre du Grand Chelem, en deux finales, après son succès à l’US Open en 2022. Le plus jeune joueur de l’histoire à avoir terminé l’année au premier rang mondial en 2022 ne disputait que le 4e tournoi sur gazon de sa carrière. Il restait sur un titre au tournoi sur gazon du Queen’s et a réalisé la plus belle série de victoires cette année sur cette surface avec un 12e match victorieux consécutif dimanche.

Pas de record pour Djoko

Ce faisant, le Murcien a privé Djokovic de son 8e titre dans le temple du tennis en neuf finales. Il n’a pas égalé le record de 8 titres du Suisse Roger Federer, ni aligné son 5e titre consécutif à Wimbledon. Alcaraz a mis fin à dix années d’invincibilité du Serbe sur le Center Court. Sa dernière défaite remontait à la finale 2013 perdue face à Andy Murray. Djokovic compte toujours 7 titres à Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 et donc 2023.

Le Serbe reste aussi à 23 victoires en Grand Chelem (10 Open d’Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon, 3 US Open), un record chez les messieurs, en 35 finales, et ne pourra pas viser le Grand Chelem calendaire à l’US Open en septembre après ses victoires à l’Open d’Australie et à Roland-Garros.

Numéro 1

Grâce à sa victoire, Alcaraz conservera la place de N.1 mondial lundi.

Novak Djokovic a connu un début de match de rêve puisqu’il s’envola à 0-5 pour conclure 1-6 en 35 minutes. Personne n’imaginait à ce moment qu’on allait vivre une finale en cinq sets et que le grand favori allait être battu.

Alcaraz se reprit dans la deuxième manche. Il réalisa le premier break (2-0) auquel répliqua immédiatement Djokovic (2-2). La rencontre était enfin équilibrée. Le deuxième set se joua au tie-break. Djokovic, maître de ces jeux décisifs, semblait bien parti quand il mena 0/3 et quand il hérita de la première balle de deuxième set à 5/6. À chaque fois, Alcaraz trouva les ressources et renversa la situation pour conclure sur sa première balle de set (8/6).

Des sommets

En confiance, le Murcien enchaîna en prenant le service de son prestigieux adversaire (1-0). Le match atteint des sommets dans le 5e jeu du 3e set. Mené 3-1, Djokovic sauva 6 balles de break dans ce jeu qui dura près de 26 minutes qui bascula après 13 égalités dans l’escarcelle d’Alcaraz, dont le jeu varié, offensif, perturbait l’imperturbable Djokovic, plus nerveux qu’à l’accoutumée et qui accumulait des fautes inhabituelles.

Le vétéran serbe accusa le coup et céda la manche 6-1. Mais il était loin d’avoir dit son dernier mot. Il arrachait le service de l’Espagnol pour prendre l’avantage 2-3 dans la 4e manche et conclure 3-6 sur le service du N.1 mondial.

Une raquette fracassée

Après plus de quatre heures de jeu, le cinquième set offrit encore du grand tennis et le patron était bien désormais Alcaraz. Celui-ci réalisait le premier break pour mener 2-1. Frustré Djokovic en fracassa sa raquette et Alcaraz lui infligeait dans la foulée un jeu blanc (3-1) sous les encouragements du public tout acquis à sa cause. Le Belgradois s’accrocha mais sans parvenir à combler son service de retard. Son rêve d’aligner un 5e Wimbledon consécutif, comme seuls Bjorn Borg et Roger Federer l’avaient fait avant lui, s’était envolé.