Cette photo d’un Diable Rouge fait le tour du monde: «Qu’est-ce qu’il pointe?»

Une capture prise au bon moment

C’est le compte Out of Context Football, suivi par près de 4 millions de personnes sur X, qui a publié une capture prise lors de la diffusion télé du match Aston Villa – Arsenal. Prise au bon moment, on y voit un joueur des Gunners qui semble pointer du doigt une «petite bosse» dans le short de Youri Tielemans.