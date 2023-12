Ce petit test va vous dire en deux secondes si vous faites partie de la génération Y ou Z! (vidéo)

Le test du téléphone

Le test du coeur avec les mains

A l'inverse, la génération Z a une approche plus moderne, comme on peut le voir dans cette vidéo de @rbuckinghamwestbrook, réunissant une mère et sa fille. L’adolescente utilise simplement la paume de sa main pour indiquer qu'elle tient un téléphone, mime l'appui sur un bouton avec son pouce pour répondre au téléphone et prendre une photo. Pour baisser la vitre de la voiture, elle imite également le fait d'appuyer sur un bouton, et utilise uniquement l'index et le majeur pour former un cœur avec ses mains.