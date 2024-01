Les destinations asiatiques auront la cote en 2024

La nouvelle année n’apporte pas que son lot de bonnes résolutions. On réfléchit aussi aux projets qui ponctueront l’année, dont ceux qui donneront un goût d’évasion. Au cours des dernières soirées du réveillon, n’avez-vous pas entendu parler des intentions de certains de partir en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines? Près de quatre années après la pandémie et la fermeture des frontières, l’Asie constitue la direction la plus souvent envisagée pour voyager en 2024, à en croire la popularité montante des destinations de ce continent sur la plateforme d’agrégation d’avis Tripadvisor. Chaque année, le géant américain épluche le contenu des millions de commentaires ainsi que la variation des notes attribuées aussi bien aux hôtels qu’aux restaurants pour tenter de deviner les contrées qui suscitent le plus d’intérêt auprès des internautes. S’il ne faut en retenir que dix, l’Asie s’impose non seulement dans les cinq premières places mais occupe aussi au total de huit places.