Envie de vacances ? Voici les cinq meilleures destinations de 2024

Le temps maussade invite à prendre des congés au soleil. Si vous n’aimez pas trop prévoir des vacances à la dernière minute, pourquoi ne pas déjà planifier vos vacances de l’année prochaine? Le célèbre guide de voyage Lonely Planet vient justement de sortir son classement annuel des meilleures destinations 2024. C’est peut-être le bon moment pour réserver?

1.La Mongolie

Très peu touristique, la Mongolie pourtant énormément à offrir aux voyageurs en quête de beaux paysages. Située entre la Russie et la Chine, elle est parfaite si vous cherchez à sortir des sentiers battus et à découvrir un pays riche de culture. Le pays a d’ailleurs mis au point une campagne de développement du tourisme, qui facilite l’obtention de son visa jusqu’en 2025. 2024 semble donc être l’année pour partir!

Ph. Unsplash

2.L’Inde

Avec la population la plus grande au monde, l’Inde est sans aucun doute le pays qui regorge le plus de trésors. Entre richesse culturelle, nourriture aux milles saveurs et climat chaud, il s’agira de l’une des destinations phares de 2024. En plein développement, le pays est chaque jour plus accueillant pour les touristes.

Ph. Unsplash

3.Le Maroc

Moins loin, le Maroc sera aussi une destination immanquable l’an prochain. Il s’agit aussi de la nouvelle destination préférée des amateurs de (kite) surf mais pas que! Il est aussi possible d’y faire un trek dans le désert, de partir à découvertes des souks traditionnels et de se promener dans des villages authentiques. Un voyage que vous ne regretterez pas!

Ph. Unsplash

4.Le Chili

En plus de construire une constitution équitable, le Chili accorde de plus en plus d’importance à la protection de sa nature. Et quelle nature! Entre mer, montagne, forêt, fjord et glaciers, le pays a tout pour séduire les aventuriers. Tout cela nous fait dire que 2024 sera l’année parfaite pour visiter l’Île de Pâques ou faire un trek de quelques jours dans les grandes plaines de la Patagonie.

Ph. Unsplash

5.Le Bénin

Pour le guide de voyage, le Bénin sera aussi une destination immanquable l’année prochaine. Plus petit et moins touristique que ses voisins, le pays d’Afrique de l’Ouest réunit culture, histoire et nature. Berceau du vaudou, il est adoré des amateurs de nature pour ses plages de sable fin et ses parcs nationaux. Alors, tenté?

Ph. Unsplash