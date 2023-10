Voici les destinations les plus tendances de 2024

Alors que les vacances battent leur plein, mieux vaut avoir déjà la tête à la planification de la période de congés suivante pour profiter des meilleurs prix et de la disponibilité des hébergements. À l’heure où de plus en plus de destinations en France et dans le monde prennent des mesures pour contrer les effets du surtourisme, incitant ainsi les voyageurs à une meilleure prise de conscience quant à l’impact de leur déplacement autant sur l’environnement que la population locale, on songe d’ores et déjà aux directions que l’on prendra en 2024. En début de mois, le Condé Nast Traveller avait déjà donné ses recommandations en sollicitant l’avis de ses lecteurs pour son palmarès très scruté des «reader’s choice awards», indiquant les meilleures villes et les destinations de l’année. Pour rappel, le Japon avait décroché la première place devant successivement l’Italie et la Grèce tandis que Victoria au Canada et San Sebastian en Espagne esquissaient de bonnes pistes pour des city-breaks à venir.