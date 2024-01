Un nombre record de Belges vont au travail à vélo

La voiture ne fait que perdre du terrain

Moins de trafic et plus d’argent

Le recours à ces modes de déplacement (vélo ou trottinette) est notamment lié au trafic et à l’aspect pécuniaire. «Les Belges sont de plus en plus nombreux à contourner les embouteillages en deux-roues, commente Benoît Caufriez, directeur chez Acerta Consult. «De plus, un grand nombre d’entre eux se voient octroyer une indemnité vélo par leur employeur.»

Moins de 6% prennent les transports en commun

Toujours plus de voitures de société

Enfin 23,5% des employés jouissent aujourd’hui d’une voiture de société, pointe le baromètre. Un résultat en légère hausse par rapport aux années précédentes. Ces véhicules deviennent de plus en plus écologiques puisque 10,1% d’entre eux sont aujourd’hui électriques, soit plus du triple par rapport à 2022. De plus, on compte actuellement 17,1% de voitures hybrides contre 9,9% en 2022. Seule la voiture de société à moteur diesel perd des plumes (-24,4%). En moyenne, les Belges vivent à 20,8 kilomètres de leur lieu de travail. C’est dans le Hainaut que la distance entre le domicile et le lieu de travail est la plus élevée: 27,76 kilomètres.