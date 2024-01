Quelques conseils pour continuer à rouler à vélo en hiver

La meilleure manière de lutter contre le froid à vélo, c’est évidemment de se couvrir de la tête aux pieds. Il ne faut pas hésiter à multiplier les sous-couches, ce qui, en plus d’éviter d’avoir froid, permet aussi de se préserver de l’humidité ambiante. En hiver, l’équipement d’un cycliste doit en principe comprendre un gilet et un pantalon qui laissent respirer tout en tenant le corps au chaud, auxquels il faut ajouter des sous-vêtements adaptés aux basses températures. En complément, il est possible aussi d’opter pour un sous-pantalon, un bonnet sous son casque, des gants et des chaussettes bien épaisses. Il existe aussi aujourd’hui des semelles chauffantes pour davantage de confort. Quant aux plus frileux, ils peuvent aussi opter pour la cagoule, le tour de cou, des manchettes et des jambières anti-froid.