C’est quoi la «jubislide», cette danse qui rendhommage à Michael Jacksondont les jeunes raffolent? (vidéos)

Un simple pas de danse pour certains, une combinaison de pas très compliqués pour d’autres… Quoiqu’il en soit, le ’jubislide’ a conquis le cœur des socionautes, et plus particulièrement des utilisateurs de TikTok. Un mouvement qui aurait pu passer inaperçu, mais qui a déclenché une vague de commentaires et de mentions ’j’aime’ sur la plateforme asiatique au point que le hashtag #slickback cumule déjà 2,3 milliards de vues. Et preuve que les internautes envisagent de s’initier à cette danse d’un nouveau genre, le hashtag #slickbacktutorial a déjà atteint les 96 millions de vues. C’est tout simplement le challenge du moment que chaque adolescent et adolescente tente de reproduire… en se filmant pour partager le résultat, bon ou mauvais, sur les réseaux sociaux.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la tendance n’est en rien nouvelle. L’une des premières vidéos devenues virales, que l’on doit à l’utilisateur @Jubi2fye, passionné de danse, date même de février 2022. Plus de six millions de personnes ont visionné sa prouesse, le motivant sans doute à continuer sur cette voie puisque le jeune homme a depuis consacré son compte à ce moonwalk entièrement revisité. Mais le pas a depuis été remis au goût du jour par un autre socionaute, un jeune étudiant coréen du nom de Lee Hyo-cheol, à en croire le média CNA, dont la vidéo tourne en boucle sur le réseau social chinois. On le voit au beau milieu d’une rue maîtriser à la perfection ce pas de danse ultra créatif, volant (presque) au-dessus du bitume.

Il n’en fallait pas plus pour que ce mouvement complexe devienne viral, et qu’un nombre impressionnant de socionautes s’essaie à ce fameux moonwalk latéral. Et c’est sans doute face aux échecs répétés de la plupart d’entre eux que l’on s’aperçoit de la subtilité – et de la difficulté – du ’jubislide’. «Je jure que je l’ai vu flotter», «Je suis venue ici pour savoir ce qu’était le slickback. Le mec se transforme en Frozone dans «Les Indestructibles»’, «Je suis impressionné», peut-on lire sous les vidéos dans lesquelles les utilisateurs maîtrisent le ’jubislide’, témoignant d’une certaine admiration face à ce savoir-faire. Mais la plupart du temps, ce sont les loupés qui réjouissent, sinon divertissent, les internautes, qui n’hésitent pas à critiquer – gentiment bien sûr – le manque de maîtrise du moonwalk latéral.

Mais alors, comment parvenir à flotter au-dessus du sol? Tout comme Michael Jackson réalisait son pas glissé signature vers l’arrière, il s’agit ici de glisser mais sur le côté en s’attelant à passer une jambe devant l’autre. En théorie, cela paraît effectivement assez simple. En théorie… Car en pratique, mieux vaut avoir quelques notions de danse, ou répéter le mouvement inlassablement, pour que le résultat ressemble vraiment à quelque chose… Tout comme le moonwalk classique, finalement. Ne reste plus qu’à s’entraîner pour espérer parvenir à maîtriser ce nouveau pas de danse qui pourrait s’imposer comme l’une des tendances fortes de l’année.