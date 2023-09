Cet anticernes imaginé par un célèbre maquilleur affole la Toile

Pour effacer les cernes laissés par la fatigue, rien de plus efficace qu’un bon anticernes. Il est parfois difficile de choisir face au large choix qui nous est proposé. Pourtant, l’un d’entre eux se démarque et fait un tollé sur internet.

Il s’agit du «Anticernes SurrealSkin™ Awakening» by Mario, décrit sur le site de beauté en ligne Sephora comme étant «un correcteur anti-cernes multi-usage performant qui lifte, floute et illumine visiblement le dessous de vos yeux et votre teint pour une apparence éveillée». «C’est grâce à sa formule modulable qu’il dissimule même les cernes les plus foncés », promet le site qui propose différentes teintes. «Toutes les nuances sont infroissables et longue tenue avec une formule auto-fixante qui assure un fini naturel semblable à celui de la peau», promet le site.