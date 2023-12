Cette coupe de cheveux sera sur toutes les têtes en 2024

Carré long, carré ondulé, carré plongeant, ou encore carré flou, l’incontournable carré domine les tendances capillaires depuis plusieurs années déjà. Et 2024 ne fera pas exception, comme le montre la dernière lubie du moment: le ’mushroom bob’. Cette coupe au nom régressif, qui n’est pas sans faire penser à un célèbre personnage de l’univers de Super Mario Bros., combine élégance et décontraction, pile dans la tendance du moment.

Le ’mushroom bob’, l’une des coupes les plus prisées du moment

Quelle coupe oserez-vous adopter en 2024? Si le carré n’est pas donné à tout le monde, ne serait-ce parce qu’il demande de sacrifier une (bonne) partie de sa chevelure, force est de constater qu’il fait actuellement sensation. Nombreuses sont les célébrités qui ont d’ailleurs radicalement changé de tête – bien que souvent ponctuellement – pour se l’approprier. Eva Longoria, Charlize Theron, Jenna Ortega, Zendaya, ou encore Taylor Swift, comptent parmi celles qui se sont laissé convaincre en 2023, et elles pourraient rapidement être rejointes par une foule de personnalités en passe d’adopter le ’mushroom bob’, l’une des coupes les plus prisées du moment.

Megan Fox lance la tendance

Une seule photo postée sur Instagram aura suffi à faire passer le ’mushroom bob’ du rang de coupe rétro désuète à celui de tendance de l’année 2024. Et c’est à l’actrice américaine Megan Fox que l’on doit ce phénomène capillaire. Le 8 novembre dernier, l’héroïne de «Transformers» s’est exhibée sur le réseau social totalement transformée. Et si la star a habitué ses fans à changer régulièrement de tête ces derniers mois, cette nouvelle lubie capillaire n’est pas passée inaperçue: un carré spécifique, le ’mushroom bob’, d’un rouge flamboyant. Il n’en fallait pas plus pour créer une émulation, et hisser cette coupe au sommet des tendances capillaires du moment.

Une autre version de la fameuse coupe au bol

Ce n’était pourtant pas gagné, le ’mushroom bob’ n’étant pas l’une des coupes les plus prisées par les femmes. En cause? Sa ressemblance, lorsqu’il est très court, avec la fameuse coupe au bol que tout un chacun évite depuis des décennies. Et ce n’est pas tout, son appellation même rappelle l’un des personnages iconiques, mais pas forcément inspirants capillairement parlant, du célèbre jeu Super Mario Bros., à savoir Toad. Pas de quoi rameuter les célébrités les plus influentes de la planète… Et pourtant, le style décontracté chic de cette coupe, qui ne nécessite que peu d’entretien, semble convaincre le plus grand nombre.

Mais alors, qu’est-ce que le ’mushroom bob’? Il s’agit tout simplement d’un carré qui arrive au-dessus des épaules, parfois plus court, prenant la forme du chapeau d’un champignon. Tout simplement. Si on ne peut pas encore parler d’une tendance à proprement parler sur les réseaux sociaux, les hashtags consacrés au ’mushroom bob’ cumulent déjà des dizaines de milliers de vues sur TikTok. Côté célébrités, on l’a vu, Megan Fox l’a déjà adopté, tout comme Lily Allen, Taylor LaShae (et Mireille Mathieu). Une bonne raison de s’approprier la tendance avant le début de la nouvelle année.