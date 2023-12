Cette technique va vous permettre de sécher votre linge en un temps record (et sans sèche-linge!)

Imaginez que votre vêtement préféré vient tout juste d’être lavé, qu’il est encore tout mouillé, mais que vous avez besoin de le mettre dans quelques heures pour sortir. Problème: vous n’avez pas de sèche-linge à disposition et ce n’est pas la météo hivernale qui pourra vous aider à le faire sécher plus rapidement.

Séchez un vêtement sans sèche-linge, ni étendoir

Sur sa chaîne YouTube Organizing TV, Tor Rydder, autoproclamé expert en organisation, a dévoilé la technique du burrito. Elle permet de gagner une à deux heures dans le séchage d’un vêtement mouillé, et cela avec juste un essuie et un peu d’huile de coude.

Déballez votre «burrito» et le tour est joué

Pour que l’essuie absorbe encore plus d’eau, n’hésitez pas à appuyer dessus avec vos mains ou vos genoux. Déballez ensuite votre «burrito» et vous obtiendrez un vêtement beaucoup plus sec puisque l’essuie aura absorbé une partie de l’humidité. Ce n’est pas très écologique, mais pour optimiser encore un peu plus cette technique, une tiktokeuse propose comme hack d’ensuite passer un petit coup de sèche-cheveux sur le vêtement et il sera prêt à être enfilé!