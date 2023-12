Comment créer une bonne playlist pour le Nouvel An? Voici quatre conseils!

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est, pour beaucoup, l’occasion de faire la fête avec ses proches. Mais il n’est pas toujours facile de concevoir une playlist qui insufflera une ambiance divertissante, tant les goûts musicaux de chacun des convives peuvent être différents. Voici quelques conseils pour vous aider à ravir les oreilles du plus grand nombre.

Faire preuve de flexibilité

Il peut être tentant de préparer votre sélection musicale pour le Nouvel An en amont, afin d’inclure tous les hits qui ont marqué l’année 2023 (et il y en a beaucoup). Toutefois, vous risquez de vous heurter aux demandes de dernière minute de vos convives. Le mot d’ordre: s’adapter.

Vous pouvez anticiper les requêtes de vos proches en prenant en compte leurs goûts musicaux, et en incluant des chansons qui leur feront plaisir dans votre playlist. Votre meilleur ami est fan de heavy metal? Essayez de glisser ici et là un morceau de Metallica et des Guns N’ Roses pour lui faire un clin d’œil musical.