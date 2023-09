Comment expliquer le retour en force des Birkenstock ?

Si on nous avait dit il y a deux ans que les Birkenstock deviendraient à la mode chez les jeunes, on n’y aurait pas cru. Et pour cause, avec sa semelle vantée pour son confort inégalé, elles ont longtemps été considérées comme des chaussures de personnes «d’un certain âge». Mais voilà que depuis quelques mois, elles ont la cote sur Instagram et il n’est aujourd’hui plus rare de croiser un jeune avec une paire de ses sandales aux pieds. Mais comment expliquer ce succès ?

Succès fulgurant

On apprenait il y a une semaine que la marque de sandales orthopédiques a déposé son dossier en vue d’une introduction à la Bourse à New York. Les actionnaires tablent sur une valorisation de plus de sept milliards $, une valeur compréhensible au vu des chiffres. Le dossier introduit révèle que lors de sa dernière année fiscale, clôturée fin septembre 2022, Birkenstock a dégagé un chiffre d’affaires de 1,24 milliard € et un bénéfice net de 187 millions €. De plus, sur les six mois allant d’octobre 2022 à mars 2023, les revenus de l’entreprise ont atteint 644 millions d’euros, ce qui équivaut à une hausse de 18%. En à peine huit ans, Birkenstock a plus que quadruplé son chiffre d’affaires. C’est impressionnant !

De ringardes à trendy

Pour comprendre la popularité des sandales allemandes, faisons un petit retour en arrière. En 1774, le cordonnier Johann Adam Birkenstock invente la marque. Birkenstock ne commercialisait à l’époque que des semelles et il faudra attendre 1963 pour qu’il se lance dans la sandale. Dans les années 60-70, elles ont ainsi accompagné l’émancipation des jeunes allemands, proposant une chaussure confortable pour un style vestimentaire plus décontracté. Devenues par la suite un peu ringardes avec ses semelles orthopédiques, elles refont surface depuis quelque temps dans les garde-robes des jeunes et sur les podiums des créateurs de luxe, devenant ainsi un véritable accessoire de mode.

Barbie à sandales

Mais comment la marque est-elle redevenue tendance? Le succès récent de la sandale allemande est dû à une stratégie marketing bien rodée. Un exemple: son apparition aux pieds de Barbie dans le film à succès sur la poupée éponyme. Quelques secondes à peine de présence à l’écran ont réussi à faire quintupler les recherches Google sur les termes «acheter Birkenstock», selon Moustique. En laissant balader son regard dans les rues, on se rend vite compte que les Brikenstock sont devenues en peu de temps les nouvelles Stan Smith. Les sandales attisent même la convoitise du milieu du luxe comme Dior et Valentino, s’invitant sur les podiums des créateurs de luxe. Les chaussures allemandes n’ont pas fini de faire parler d’elles, on vous le dit !

