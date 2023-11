En quoi consiste le «delulu», la nouvelle tendance dating?

La désillusion, ou plutôt le «delulu» comme aiment l’appeler les internautes américains, c’est la nouvelle tendance dating de l’année 2023. Elle consiste à s’accrocher naïvement à un partenaire désintéressé. Exemple: une possible conquête ne répond plus du jour au lendemain. En théorie, il faudrait passer à autre chose, mais ça c’était avant… À en croire les adeptes du «delulu», il se pourrait que cette potentielle conquête soit trop amoureuse pour donner signe de vie.

#delulugirl

Dans ce royaume de relations fictives, IsabelUnhinged, autoproclamée «Impératrice de Deluluand», et suivie par plus de 300.000 abonnés sur TikTok, se confie sur ses histoires comme elle le ferait dans un journal intime. Elle filme par exemple son escapade nocturne chez son partenaire et indique dans la légende: «Moi en chemin pour aller chez lui alors qu’il ne viendra probablement jamais me voir à l’hôpital si j’ai un accident.» Éperdue romantique, elle confie avoir éclaté en sanglots lorsque sa relation d’un mois s’est achevée, «comme si c’était la fin d’un mariage», témoigne-t-elle à I-D. Mais comment expliquer cette tendance des plus curieuses qui fait le plein de vues sur les réseaux sociaux?