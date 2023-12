Helaba, un café-librairie magique au cœur de Genappe

Dès que l’on pousse la porte de Helaba, on entre dans le monde magique et décalé créé par Alessandra Di Palma, une graphiste pas comme les autres, qui est aussi barista, mixologue et… conteuse, rien que ça!

On est tout de suite plongé dans cet univers où l’imaginaire est roi. Un piano à queue en guise d’armoire à livres, de véritables troncs d’arbres au milieu de la pièce et, bien sûr, des centaines de livres illustrés de qualité à découvrir, pour toute la famille !

Des contes, des animations et du café!

Helaba se veut aussi un lieu de rendez-vous, de rencontres, d’échanges et de détente. Dans cette optique, la librairie propose des ateliers créatifs, des lectures, des contes, des café-poussettes avec des animations pour les tout-petits ou encore des goûters d’anniversaire animés.

Une démarche écoresponsable

Les livres sélectionnés avec grand soin par Alessandra proviennent tous de petites maisons d’éditions belges ou françaises. Quant aux ateliers, ils mettent en lumière de nouveaux auteurs et illustrateurs ainsi que des thématiques spécifiques et originales. Le café de spécialité et toutes les boissons proposées dans la libraire sont, en outre, issus de productions équitables.