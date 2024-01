La folie des Sonny Angel: Comment ces adorables figurines ont conquis TikTok et Vinted?

Cela fait plus de 10 ans que les figurines Sonny Angel, venues tout droit du Japon, sont disponibles chez nous. Mais depuis quelques mois, notamment grâce à (ou à cause de) TikTok, ces adorables petits bébés en plastique rencontrent un succès fou et tout le monde se les arrache.

Si vous avez l’habitude de fréquenter TikTok ou même d'’utiliser Vinted, vous avez probablement déjà vu passer les Sonny Angel. Ces figurines de bébés dénudés et déguisés, mignonnes à souhait, parfois accompagnés d’accessoires, cartonnent sur les réseaux sociaux. À Noël, elles faisaient ainsi partie des cadeaux tendances.

Sonny Angel, c’est quoi?

«Sonny Angel est un petit garçon angélique qui aime porter toutes sortes de chapeau. Il est toujours à vos côtés pour vous faire sourire. Il est le bienvenu à l’entrée de votre maison, à côté de votre lit, sur votre bureau et à bien d’autres endroits», détaille la marque japonaise sur son site Internet.

Ces figurines sont vendues dans des «blind boxes». Cela signifie que vous ne savez pas sur quelle figurine vous allez tomber. C’est un peu comme un Kinder Surprise, sans le chocolat, et qui coûte un peu plus de 10 € (et parfois beaucoup plus pour les modèles rares revendus sur Vinted). «Chaque figurine Sonny Angel de cette série est emballée dans une boîte surprise. Vous ne saurez pas laquelle vous obtiendrez avant d’ouvrir l’emballage, ce qui rend la collection de ces Sonny Angels amusante et passionnante!», précise la firme sur son site Internet. C’est aussi cela qui contribue à la folie sur les réseaux sociaux.

Des vidéos unboxing sur TikTok

En effet, cette stratégie marketing pousse les amateurs à se procurer de nombreuses boîtes… pour obtenir les petits personnages qu’ils veulent. Sur Tiktok, les vidéos unboxing (déballage et ouverture des boîtes face à la caméra) des Sonny Angel cumulent des millions de vues. Même les influeuceurs et les célébrités s’y sont toutes mises, expliquent nos confrères de La Voix du Nord. Camille Cerf, miss France 2015, a partagé, à plusieurs reprises, son déballage de ces petites figurines. «Je cède à la folie des Sonny Angel», expliquait-elle dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, début octobre.

«Je ne lâcherai pas tant que je n’aurais pas le faon. J’aime bien le lion. Pour rappel ceux que je ne veux pas, ce sont la girafe et le canard, mais je les aime bien quand même», expliquait-elle face caméra, dans une vidéo diffusée le 23 octobre. Pour suivre la tendance, il faut ouvrir le paquet en carton, en sortir le petit paquet en plastique, et tenter, juste en touchant la figurine, de deviner celle qui s’y trouve. Après avoir sorti l’éléphant «tellement mignon» de son emballage, Camille Cerf racontait: «Je n’ai toujours pas le faon, vous savez ce que ça veut dire? Qu’il y aura encore des unboxing de Sonny Angels». Une autre miss France a cédé à la tendance. La Nordiste Maëva Coucke, miss France 2018, se filme elle aussi régulièrement en train de déballer les petites figurines… et de partager sa joie, ou sa déception.

De nombreuses déclinaisons

Devant le succès, les Sonny Angel sont désormais déclinés sous plein de formes différentes avec des séries limitées, certaines décorées par des artistes, des porte-clés, des figurines géantes de 26 cm et même des versions «boule de Noël» pour les fêtes.

En plus des figurines à poser, les Sonny Angels existent aussi en version «à coller» (les gammes «hippers»), notamment sur le téléphone ou l’ordinateur. Dans ces cas-là, seule leur tête dépasse: «Tu le colles comme ça, et il te regarde comme ça tous les jours quand t’as ton téléphone», explique l’influence Romy dans une vidéo unboxing.

Ruptures de stock et contrefaçons

Face à ce succès, la plupart des Sonny Angel sont actuellement en rupture de stock sur le site officiel de la marque et dans les magasins spécialisés. «Nous savons que vous avez du mal à trouver des Sonny Angels en ce moment, nous mettons tout en oeuvre pour livrer nos différents points de vente le plus rapidement possible», indiquait il y a quelques semaines la branche française de l’entreprise. Un véritable marché parallèle s’est ainsi mis en place. Sur Vinted, les collectionneurs profitent de ces ruptures pour vendre leurs doubles… souvent plus cher que le prix de base. Certaines figurines se vendent jusqu’à 50 € (sans compter les frais liés à la plateforme…), parfois plus encore, tandis que d’autres vendent des boîtes vides.

Autre dérive: l’apparition de contrefaçons. «Depuis quelques jours, des sites frauduleux apparaissent en proposant des Sonny Angel à des prix dérisoires sur TikTok, Instagram et Vinted. Méfiez-vous: vous risquez de recevoir des contrefaçons ou de ne rien recevoir du tout!», met en garde Sonny Angel France.

Les prix vont augmenter en 2024