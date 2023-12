La tendance dating de 2024? Des relations avec un partenaire deux fois plus âgé

Dans l’air du temps

Le psychothérapeute Toby Ingham explique au Mirror qu’il n’existe pas d’écart d’âge parfait dans une relation. «Autrefois, on pensait qu’en règle générale, la moitié de votre âge plus sept ans constituait la ligne directrice pour rechercher un partenaire plus jeune. Cela est peut-être obsolète maintenant. D’un côté, nous souhaiterions peut-être que nos partenaires soient nos pairs – nos contemporains. Si la différence d’âge est trop grande, il y aura des problèmes en termes de valeurs culturelles, d’intérêts, etc. Mais maintenant, à mesure que notre société met davantage l’accent sur l’inclusion et la normalisation des différences, de telles idées disparaissent», dit-il.