Les bricolages ne sont plus réservés aux enfants: le Do It Yourself est devenu l’invité incontournable des fêtes

Un cadeau DIY pour faire plaisir sans se ruiner (ni nuire à la planète)? Pour ce Noël 2023, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y mettre!

Les enfants ne sont plus les seuls à n’utiliser que leurs petites mains, et leur imagination, pour faire plaisir aux adultes lors des fêtes de fin d’année. Le Do It Yourself (DIY) pourrait être l’invité incontournable de ce réveillon de Noël, que ce soit pour faire face à l’inflation ou limiter les déchets, voire même simplement pour se démarquer avec un cadeau créatif entièrement personnalisé. Explications.

Le boom du DIY

Si le fait main, ou fait maison, existe depuis de nombreuses années, il a littéralement explosé en 2020 avec la pandémie de Covid et ses confinements successifs. Un sondage réalisé par Toluna pour I Make révélait à l’époque que plus de quatre Français sur dix (43%) prévoyaient d’avoir recours au DIY pour les fêtes de fin d’année, témoignant d’un intérêt grandissant pour cette pratique. Trois ans plus tard, cette dernière s’est ancrée dans les habitudes des consommateurs, tout au long de l’année, et plus spécifiquement à l’approche de Noël. Les cadeaux faits main sont devenus monnaie courante, plus seulement pour célébrer Secret Santa ou occuper les enfants pendant les vacances, mais pour offrir des présents moins onéreux et plus éco-responsables sans rogner sur le plaisir qu’ils procureront à celle ou celui qui les ouvriront.

Bijoux, déco ou cosmétiques

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les utilisateurs des réseaux sociaux semblent ne plus jurer que par le DIY avec pas moins de 2,3 milliards de vues pour le hashtag #christmasdiy sur TikTok, tandis que les cadeaux de Noël faits maison disposent de leurs propres mots-clés qui ont déjà généré plusieurs dizaines de millions de vues. Parmi les plus populaires, figurent les cosmétiques (savons, bombes de bain, soins), les objets décoratifs (bougies, porte-bijoux, assiettes customisées), ou encore les bijoux. Le tout pouvant, au regard des vidéos publiées, facilement être réalisé en dernière minute. Si les réseaux sociaux et les livres pratiques constituent des sources privilégiées pour le DIY, tout comme les sites spécialisés, certains poussent le fait maison encore plus loin en participant à des ateliers pour fabriquer des cadeaux dignes de grandes marques.

Des ateliers pris d’assaut

Il est aujourd’hui, par exemple, possible de participer à des ateliers d’une, deux heures, ou plus, pour fabriquer soi-même un bijou ou un cosmétique et le personnaliser selon ses envies – ou en fonction de la personne qui le recevra. C’est ce que proposent de nombreux acteurs du genre, à l’instar de Wecandoo, Funbooker, ou encore Ateliers d’Aliénor, qui permettent d’apprendre à créer ses propres pièces, quelles qu’elles soient, pour un cadeau toujours plus créatif et personnel. Des cadeaux hors du commun qui, s’ils sont issus du DIY, ont malgré tout un coût bien supérieur à ce que l’on peut faire plus facilement chez soi – la plupart du temps tout du moins – justifié par l’expérience et l’apprentissage.

La marque de cosmétique française Bâton Rouge offre la même possibilité mais pour co-créer des rouges à lèvres sur mesure et éco-responsables. Avec un make-up artiste, elle propose d’élaborer la couleur, puis la texture et le fini, ainsi que le parfum dudit rouge à lèvres dans sa boutique parisienne. Et la satisfaction est au cœur de cette expérience inédite puisque le ou la client(e) a l’opportunité de tester le produit jusqu’à ce qu’il convienne parfaitement à son usage quotidien. Au-delà de la personnalisation, l’idée étant de se procurer un rouge à lèvres qui ne finira pas au fond d’une trousse, faute de répondre à ses besoins.

Pris d’assaut à l’approche des fêtes de fin d’année, ces ateliers apparaissent comme une solution idéale pour combiner originalité, sur-mesure, et éco-responsabilité pour Noël. Et s’il est trop tard pour tenter l’expérience à quelques jours du réveillon, il est tout à fait envisageable de l’offrir à son entourage pour lui permettre de s’initier au DIY. Notons également que de nombreuses villes françaises, parmi lesquelles Paris, proposent également de nombreux ateliers – et même parfois des marchés de Noël – entièrement consacrés au DIY. L’idée étant là encore de fabriquer ses propres cadeaux à partir de rien, ou pas grand-chose, voire même de les confectionner en ayant recours à l’upcycling via des vêtements et autres objets voués à être jetés.