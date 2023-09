Logements insolites : si tu passais une nuit dans une école ou un bus scolaire ?

Une expérience unique

Nichée dans les montagnes de l’Etat de Washington, vous pouvez ainsi aller dormir dans une ancienne école, rustique, bâtie au début du XXe siècle et entièrement rénovée et aménagée pour votre confort. Les littéraires lui préféreront un autre établissement, dans le Lake District, en Angleterre, sur les traces de Charlotte et Emily Brontë qui ont autrement foulé ses couloirs. Pour vivre une expérience totalement bucolique, vous pouvez aussi opter pour cette école en Toscane, en Italie, transformée en ferme, ou bien encore pour cet établissement néo-zélandais où vous pourrez profiter d’un immense jardin et de ses paisibles moutons.