Voici cinq décorations DIY d’automne à réaliser avec un mini-budget

Des citrouilles en laine

Envie d’une petite citrouille pour décorer votre salon? Pour ce faire, vous aurez besoin d’une boule de polystyrène (préalablement coupée en haut et en bas), d’un vide-pomme, de laine, d’une grosse aiguille et d’un bâton de votre jardin. À l’aide d’un vide-pomme, appliquez une pression au centre de la boule et enfoncez-le jusqu’au fond. Ensuite, coupez dans votre laine une longueur d’environ 20cm de long et enfilez-la sur une aiguille. Tenez l’extrémité libre du fil contre l’une des rainures de la citrouille et insérez l’aiguille dans le trou que vous avez formé tout à l’heure. Amenez le fil de l’intérieur de la citrouille par-dessus le brin libre.

Passez à nouveau l’aiguille au centre de la citrouille et assurez-vous que le fil est bien fixé. Placez maintenant votre fil dans la rainure suivante de la citrouille. Continuez à enrouler votre aiguille à l’intérieur de la citrouille et à tirer le fil fermement sur l’extérieur. Une fois toute votre citrouille recouverte de fil, faites un nœud et placez un petit bâton dans le trou du milieu pour finaliser votre projet.

La guirlande de glands et de pommes de pin

Pour réaliser cette adorable petite guirlande à suspendre sur votre cheminée ou votre rampe d’escalier, c’est très facile. Vous aurez besoin d’une corde, de colle forte et d’une promenade en forêt lors delaquellevous récolterez les plus belles pommes de pin et glands qui croiseront votre passage. Vous pouvez aussi ramasser des feuilles d’automne si vous avez envie d’en rajouter à votre guirlande. Une fois tout le matériel rassemblé, c’est très simple. Vous devrez simplement coller vos trésors de la forêt comment et où bon vous semble sur la corde. Une fois que c’est fait, il n’y a plus qu’à la disposer là où vous le souhaitez.

Une couronne d’automne pour décorer votre porte

Pour ce faire, vous aurez besoin d’un cercle en métal ou en bois (au choix) que vous utiliserez comme support. Ensuite, c’est le moment de retourner dans la forêt pour cueillir ce qu’il vous faut: des feuilles d’arbres aux jolies couleurs ou même des fleurs (que vous devrez faire sécher), des pommes de pin de tailles différentes, des baies d’églantier ou de houx, des glands, des marrons… bref, tout ce qui vous fait penser à l’automne. Ensuite, une fois votre matériel rassemblé, il vous suffit de coller tous vos éléments automnaux sur le cercle avec de la colle chaude ou de la colle forte (ou même avec une ficelle si vous souhaitez récupérer le cercle après pour réaliser une couronne d’hiver). Laissez parler votre imagination et amusez-vous!

Un centre de table naturel

Pour réaliser ce centre de table, vous aurez besoin de quelques citrouilles ou potimarrons de différentes tailles, de bougies et de feuilles d’arbre. À l’aide d’une grosse cuillère, creusez un trou de la taille de votre bougie sur le haut de votre citrouille. Une fois la bonne taille atteinte, enfoncez un ou deux tiers de votre bougie à l’intérieur de sorte à bien la coincer. À l’aide d’un peu de colle forte, décorez l’extérieur avec des feuilles d’automne ou encore des petites branches pour dissimuler le trou. Et voilà, le tour est joué!

La lanterne de feuilles d’automne

Pour réaliser cette petite lanterne qui réchauffera l’atmosphère en un clin d’œil, rien de plus simple. Vous aurez besoin de feuilles aux couleurs automnales, d’un pinceau éponge, d’un pot en verre de votre choix et enfin, d’un peu de vernis colle (type «Mod Podge»). Une fois ces éléments rassemblés, place au bricolage!

Pour commencer, lavez votre pot soigneusement avec du savon de vaisselle et de l’eau pour éliminer toute saleté ou graisse qui pourraient se trouver sur la surface. Essuyez ensuite l’extérieur du pot avec du dissolvant pour que les feuilles y adhèrent correctement. À l’aide d’un petit pinceau éponge, ajoutez une fine couche de vernis colle à l’extérieur du pot. Appuyez ensuite soigneusement votre feuille sur la colle. Une fois que celle-ci colle correctement, ajoutez une nouvelle couche de vernis à l’endroit où la seconde ira. Ajoutez ensuite la feuille. Et répétez l’opération jusqu’à ce que l’intégralité du pot soit couverte.

Une fois que les feuilles semblent bien collées et sèches, appliquez une généreuse quantité de vernis colle par-dessus tout votre travail pour le «sceller» correctement. Laissez sécher toute une nuit. Vous n’avez plus qu’à placer une petite bougie au centre de votre pot en verre et à admirer votre travail!