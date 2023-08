Voici la méthode la plus efficace pour rester productif tout au long de la semaine

Des réunions contre-productives

La plupart des employés seront d’accord pour dire que la principale source de distraction dans leur travail est l’ajout de réunions . Si elles sont utiles pour brainstormer et faire avancer les projets de l’entreprise, elles peuvent aussi souvent être synonymes de perte de temps . On parle même de « réunionite », lorsqu’elles s’accumulent sans être réellement utiles et empêchent d’avancer dans son travail. La méthode du « Focus Friday » pensée en Angleterre vise à vaincre ce «mal du siècle» en limitant le nombre de réunions pour permettre aux employés de rester productifs.

Ne plus se laisser distraire

En bref, le «Focus Friday» consiste à prévoir un jour de la semaine, de préférence le vendredi, pour travailler en «profondeur». Cela signifie que, ce jour-là, on ne prévoit aucune réunion et on se concentre exclusivement sur son travail, sans se laisser interrompre. Attention, il est important de prévenir ses patrons et collègues pour être sûr de ne pas être dérangé. Ce jour permet de porter toute son attention sur des tâches plus complexes sans avoir peur d’être perturbé. Mais pourquoi le vendredi ? Pour appliquer cette méthode, le mieux est de choisir le jour où on est le moins productif. Ce dernier étant généralement le vendredi.