Voici les pays les moins fréquentés du monde si vous voulez éviter de contribuer au surtourisme

Des plages constellées de serviettes dépliées par les touristes sur la côte espagnole, une file d'attente qui impose la patience avant d'entrer au musée du Louvre à Paris, marcher les uns derrière les autres pour faire le tour des remparts à Dubrovnik en Croatie... La foule n'est pas seulement désagréable pour l'environnement et les populations locales, mais aussi pour les visiteurs eux-mêmes qui ne jouissent pas d'une expérience qualitative quand il est compliqué de se mouvoir avec facilité.

Alors que de plus en plus de destinations appliquent des politiques de restrictions du nombre de touristes pour préserver leurs sites emblématiques, comme aux Philippines, aux îles Galapagos, sinon à Marseille ou sur l'île de Porquerolles, l'organisation mondiale du tourisme (UNTWO) vient de délivrer un nouveau rapport qui met en exergue les dix destinations dans le monde les moins en proie au surtourisme. En l'occurrence, il s'agit des pays qui comptabilisent à l'année la plus faible fréquentation touristique. A noter que l'organisme international se base sur des chiffres datant de 2019.