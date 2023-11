Voici notre petit secret pour payer vos courses moins cher au supermarché

Qu’on se le dise, plus personne ou presque ne prend du plaisir à faire les courses (si ça a même été le cas un jour). Outre le fait qu’il s’agit d’une corvée, le montant du ticket de caisse ne cesse d’augmenter dans un contexte d’inflation galopante. On en vient à faire certains sacrifices pour s’en sortir à la fin du mois. Et si l’on vous disait qu’il existait une technique pour payer vos courses deux fois moins cher?

Jusqu’à 50% de réduction

C’est en tout cas la promesse de certaines applications comme «Too Good to Go», qui permet aux consommateurs d’acheter des invendus à un coût moindre auprès de certains établissements partenaires. L’application «Happy Hours Market», qui vous propose d’acheter une multitude de produits à 50%. Ceux-ci sont collectés par des camionnettes qui se rendent dans les grandes surfaces pour récolter des invendus. Grâce à cette application, vous aurez non seulement vos courses à un tout petit prix, et vous participerez en plus à la lutte contre le gaspillage. Une situation win-win.

Comment ça fonctionne?

Une fois que vous ouvrez l’app, c’est très simple. Vous tomberez nez à nez avec une carte de votre quartier, sur laquelle vous pourrez sélectionner le point de collecte de votre choix. Les ventes se font jusqu’à 16h, et vous pouvez ensuite aller chercher vos achats entre 17h30 et 19h30. L’application vous permettra tout et n’importe quoi, avec, à chaque fois, des informations essentielles sur le produit (marque, date de péremption, poids, etc.). Lorsque vous aurez validé votre produit, il ne vous restera plus qu’à procéder au paiement et aller récupérer vos courses.