Voici quatre conseils de l’un des hommes les plus riches au monde pour faire fortune

Si tu souhaites devenir riche, tu peux jouer au loto, acheter des actions, investir dans l’immobilier… Warren Buffet, un des plus célèbres hommes d’affaires américain avait, lui, miser sur l’investissement dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, il dirige notamment le conglomérat d’investissement Berkshire Hathaway, qui possède des dizaines d’entreprises, dont Geico et Duracell. Selon le classement du magazine Forbes, sa fortune s’élève à 111,9 milliards $, ce qui fait de lui la sixième personne la plus riche sur Terre. Dans son livre « Les écrits de Warren Buffett: Les seuls conseils donnés par Warren Buffett aux investisseurs et aux managers», il partage ses conseils pour faire fortifier sa fortune.