Avion: Cet enfant déguisé en lapin est le cauchemar des passagers (vidéo)

Un déguisement très lumineux!

«Éduquez-vous et éduquez vos enfants»

Le regard du petit garçon mais aussi celui de son père assis à côté ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si certains ont trouvé ça mignon et adorable, la plupart des internautes y ont vu un manque de respect et d’éducation. «Il peut provoquer des crises d’épilepsie, ce n’est donc pas mignon. Éduquez-vous et éduquez vos enfants. Le monde ne tourne pas autour de vous», «Si le parent refuse d’enlever cela à l’enfant, je lui apprendrai la vérité sur le Père Noël, le lapin de Pâques et la petite souris, le tout en moins de six minutes», «Il faut dire aux parents que le monde entier n’a pas à tolérer leurs enfants», «Laissez ce genre de choses à la maison ou dans les parcs d’attractions. Pas dans une minuscule boîte de conserve à 9.000 mètres d’altitude. Certaines personnes ont les yeux sensibles, pensez à ceux qui vous entourent», «Qu’est-ce qui est pire que les enfants? Les parents!», «Marre des gens qui ne contrôlent pas leurs enfants dans l’espace public» peut-on lire dans les commentaires.