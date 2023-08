Avion: voici les conseils d’un pilote pour ne pas paniquer pendant les turbulences (vidéo)

Le pilote australien Jimmy Nicholson se rendait en avion en Espagne avec sa femme Holy ce week-end du 26 août. Le vol a été particulièrement mouvementé et l’avion atraversé « une des pires zones de turbulences » que le pilote ait expérimentée. La plupart des passagers semblaient très inquiets, certains s’accrochant même au siège situé en face d’eux dans l’avion. Voyageant en tant que simple passager, le pilote a alors dégainé son GSM pour filmer une vidéo dans laquelle il a donné quelques conseils pour ne pas stresser dans une telle situation.

1.Relativiser

Comme l’indique le pilote expérimenté, la première chose à faire lorsque l’avion dans lequel on se trouve est secoué est de se rappeler que c’est tout à fait normal . Il arrive souvent que des avions traversent des zones de turbulences et ils ne risquent pas de s’écraser . Il ne sert donc à rien de stresser.

2.Observer une bouteille d’eau

Si rien n’y fait, on commence à paniquer lorsque l’avion fait des mouvements brusques, on peut essayer la technique de la bouteille d’eau. Dans sa vidéo, le pilote invite à saisir une bouteille d’eau à moitié remplie et à observer l’eau qui s’y trouve.Tu remarqueras alors que l’eau bouge à peine, de quoi rendre compte que l’avion ne bouge pas tant que ça.