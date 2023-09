Ce petit garçon fond en larmes face à une surprise de ses camarades: «Je me suis senti si heureux» (vidéo)

Tout naturellement, il a donc fondu en larmes en voyant ses amis et ses professeurs l’accueillir avec un gâteau, des boissons, de la décoration et des chants en son honneur. C’est alors que tous ses camarades sont venus lui faire un câlin dans un élan de gentillesse collectif.

«Je me suis sentie très heureux, je n’avais jamais eu un tel anniversaire auparavant. J’étais tellement heureux que j’ai même commencé à pleurer de bonheur. Mes compagnons m’ont serré dans leurs bras et m’ont dit de vivre jusqu’à ce que j’aie trois mille ans. Et je veux déjà fêter d’autres anniversaires avec ma famille et mes amis», a expliqué l’adorable petit garçon, qui se souviendra longtemps de son huitième anniversaire.