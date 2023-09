Cet influenceur gagne des millions en gardant le silence total dans ses vidéos (vidéo)

Réagir sans un mot

Khaby se lance sur TikTok pendant la pandémie, après avoir été licencié de son job. Il commence par y partager des vidéos de lui en train de jouer et de danser. Mais sa chaîne décolle réellement lorsqu’il publie du contenu dans lequel il réagit à des vidéos viralesde manière silencieuse et humoristique . Usant d’expressions de visages et de mouvements du corps, il arrive à faire rire les utilisateurs par son humour décalé.

Premier influeuceur silencieux

Ses vidéos humoristiques lui ont valu de devenir en 2022, le plus grand influenceur de la plateforme, battant la célèbre danseuse américaine Charli D’Amelio. Dans ses vidéos, on l’a vu apparaître en vidéo aux côtés de Tom Cruise, Robert Downey Jr ou encore Matt Damon. Forbes estime qu’aujourd’hui Khaby Forbes gagne plus de 750. 000 $ (712.650€) par publication sponsorisée et qu’il a amassé pas moins de 16,5 millions $ (15,7 millions €) au cours de la dernière année en s’associant, entre autres, avec la marque Hugo Boss. Un succès qui laisse sans voix…