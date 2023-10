Cette mère de trois filles ne cache pas sa déception en pleine gender reveal: «Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer» (vidéo)

Une déception immense

La vidéo du gender reveal postée mi-septembre sur la plateforme TikTok est très vite devenue virale. On y voit la mère de famille entourée de ses trois filles et de son mari attendant l’annonce du sexe de l’enfant. Après trois filles, Kendra Evens voulait absolument un fils. Mais lorsqu’elle voit que c’est de la fumée rose, et non bleue, qui s’échappe de la citrouille, elle fond littéralement en larmes.