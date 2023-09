Comment un touriste canadien a démantelé un réseau de voleurs à Bruxelles? (vidéos)

C’est triste à dire, mais la Gare du Midi est depuis quelques temps devenu un endroit où il faut faire attention à soi et à ses affaires. C’est une leçon que Toby Aube, un touriste canadien, a apprise à ses dépens il y a quelques jours, tandis qu’il s’apprêtait à prendre son train vers l’aéroport. Des personnes mal intentionnées lui ont dérobé son sac à dos dans lequel se trouvaient son passeport et son ordinateur.

Et si Toby pense tout de suite à utiliser son AirTag pour localiser ses biens, les voleurs y pensent aussi et se débarassent de l’appareil. C’est donc dépité que le touriste se rend au poste de police pour y faire une déposition. Il leur annonce qu’il sait où se trouve son ordinateur grâce à la géolocalisation, mais cette position n’est pas assez précise pour les forces de l’ordre.

Entre deux logements

Le lendemain, Toby vérifie à nouveau la localisation de ses affaires et voit qu’elles se trouvent à Jette. Il décide de se rendre sur place et se lance dans une enquête à faire frémir n’importe quel inspecteur de séries télévisées. Le Canadien frappe à la porte du logement où son ordinateur semble localisé, mais personne ne répond. Il attend un peu plus loin, tapi dans l’ombre, et patiente durant cinq longues heures que quelqu’un sorte de là. Deux hommes finissent par quitter les lieux et il reconnait les deux voleurs de la veille.