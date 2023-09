Des images déchirantes d’une baleine au dos déformé par un navire (vidéo)

Un rorqual a été aperçu avec une scoliose très avancée qui met gravement en danger la vie de l’animal marin. La cause? On soupçonne une collision avec un navire.

Le constat a été fait par des vétérinaires de l’aquarium océanographique de Valence qui, alertés par un capitaine de la gendarmerie qui a aperçu l’animal le long des côtes, sont immédiatement arrivés sur place. Dans les images retransmises par une vidéo postée sur la chaîne YouTube de l’aquarium, on peut apercevoir la baleine de dix-sept mètres de long avec le dos complètement tordu. Si au départ, les vétérinaires pensaient qu’il s’agissait d’un effet du filet de pêche dans lequel l’animal aurait pu éventuellement être entouré, ils ont très vite réalisé sur les lieux qu’il ne s’agissait pas de cela.

Si l’équipe de secours aessayé d’accrocher un GPS au dos de la baleine pour essayer de le soigner sur le plus long terme, le dos de l’animal était si déformé qu’ils n’ont réussi à y parvenir. «Après quelques heures de soins, les vétérinaires l’ont vu s’éloigner des côtés vers les profondeurs, mais ils soupçonnent qu’elle pourrait revenir sur le littoral au vu de son état et de sa difficulté à nager» rapporte Science et Vie. La maigreur de la baleine a immédiatement inquiété ses soigneurs qui craignent qu’elle ne survive plus bien longtemps dans ces conditions.

L’impact de la scoliose sur les animaux marins

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale, caractérisée par une «courbure latérale excessive» qui a des conséquences terribles sur les cétacés. Par exemple, celle-ci peut «affecter la nage et la plongée, ainsi que la capacité à se nourrir» exlique Science Post. Ce n’est pas tout, dans certains cas les plus graves, une scoliose peut causer «une douleur chronique ou des problèmes respiratoires».D’autant plus de raisons de s’inquiéter pour le sort de ce pauvre animal.

Un cas rare

Cette baleine serait la « troisième baleine aperçue avec cette déformation depuis 2022» précise Science et Vie. Un cas rarissime qui serait lié à une collision avec un bateau, comme en vivent près de 20 000 baleines chaque année d’après l’ONG Friend of The Sea. Des chiffres alarmants qui rappellent à quel point le trafic maritime est dangereux pour ces magnifiques animaux.

