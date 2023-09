Des scientifiques découvrent une étrange créature au fond de l’océan: «C’est à la fois beau et effrayant!» (vidéo)

Les scientifiques du Nautilus Live Ocean Exploration Trust se trouvaient dans l’océan Pacifique Nord il y a quelques jours afin de mener des observations. Au milieu du Monument national marin de Papahānaumokuākea, ceux-ci ont fait une rencontre dont ils se souviendront longtemps, alors qu’ils étaient en train de filmer et retransmettre en direct sur YouTube, grâce à leur caméra sous-marine nommée «Petit Hercule».

Quelle était cette rencontre?

Les chercheurs sont tombés nez à nez avec une «pieuvre Dumbo», qui, avec sa couleur blanche, est apparue telle une illumination. Les Grimpotheutis (le nom scientifique de la pieuvre Dumbo, ndlr) ont été découvertes pour la première fois en 1932 et ne sont que très rarement observées. Celles-ci se trouvent dans les profondeurs extrêmes des océans Pacifique et Atlantique, ce qui explique qu’on ne les voit pas souvent. Elles nagent entre 500 et 4.000 mètres de profondeur, mais peuvent aller jusqu’à 7km de profondeur.