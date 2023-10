Des voleurs arrêtés sur le parking du supermarché alors qu’ils tentent de s’enfuir (vidéo)

Voler un caddie rempli de course n’est peut-être pas ce qu’il y a de plus discret. Trois individus qui venaient de faire leurs courses sans payer dans un supermarché Tesco en Angleterre l’ont vite compris. Alors qu’ils rangeaient les «emplettes» dans leur voiture, ils ont été interpellés par un groupe d’hommes, décidé à ne pas les laisser filer.

Arrêtés juste à temps

Dans la vidéo filmée par une passante, on voit les trois hommes ranger en vitesse l’entièreté du caddie dans leur voiture. Ils montent dans l’habitacle, sur le point de prendre la fuite. C’est alors qu’un homme habillé de blanc fait irruption et tente d’ouvrir leur portière. Très vite rejoint par plusieurs autres passants, ils empêchent les voleurs de fuir avec leur butin et tentent de les faire sortir de la voiture. «Appelez la police», entend-on l’un d’eux crier.

Blacklistés des magasins Tesco

Un agent de sécurité en gilet fluo finit par arriver sur le parking et essaie d’ouvrir le coffre. Les trois malfaiteurs se débattent et l’un d’eux parvient à s’échapper. Finalement, deux hommes âgés de 17 et 27 ans ont été arrêtés par la police selon The Sun. Ils ont été libérés sous caution et ne peuvent plus se rendre dans les magasins Tesco.