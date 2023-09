Drame en plein mariage : le marié est accidentellement tué durant la célébration (vidéo choc)

Une fête de mariage a viré au pire des cauchemars en Jordanie. Comme dans certains autres pays, il est de coutume de sortir des armes à feu et d’exprimer sa joie en tirant en l’air. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu.

Le marié abattu par un convive

Sur une vidéo choc diffusée sur le réseau X (ancienne Twitter), on voit un convive danser sur la musique tout en tirant en l’air. Après avoir fait un tour sur lui-même, il retire le keffieh qu’il porte sur la tête et tire accidentellement un coup de feu alors que son fusil n’est pas dirigé vers le ciel. On peut ensuite voir un homme vêtu de blanc s’écrouler au sol.