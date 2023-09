Elle fait poser ses parents pour vendre ses vêtements en crochet (et ça marche) (vidéos)

Tout est parti d’une blague

L’Américaine de 27 ans fait du crochet depuis 2015. Si elle vend ses créations depuis 8 ans, ses ventes ont explosé depuis qu’elle a eu l’idée de demander à ses parents de faire office de mannequins . Un jeu qui leur a beaucoup plus. « Quand j’ai demandé à mon père de me servir de mannequin pour mes créations en crochet en guise de plaisanterie, je n’aurais jamais imaginé que ça lui plairait autant», confie la créatrice.

Un succès énorme

Dans les vidéos, on voit Jeff, son père de 52 ans, jardiner, danser ou même faire le plein vêtu d’un top crocheté par sa fille. Dans d’autres clips, on voit le père et la mère danser, arborant fièrementles pièces de leur fille. Et ces vidéos font le buzz sur la plateforme ! Emily, qui utilise TikTok depuis 2021 pour vendre ses créations a vu son nombre d’abonnés exploser depuis que ses parents lui servent de modèles. Sa page compte aujourd’hui 738.700 abonnés et près de 56.3 millions de likes. Comme quoi parfois il faut oser ! On dit merci papa, maman.