Oups… Un couple est surpris en plein ébat dans les toilettes de l’avion! (vidéo)

Le 8 septembre dernier, deux passagers d’un vol easyJet entre Londres et Ibiza semblent avoir eu une envie qu’ils ne savaient pas contenir… et l’on ne parle pas de la grosse commission! Ils ont été vus par plusieurs personnes en train d’aller vers les toilettes à deux, ce qui n’a pas échappé non plus à un membre d’équipage.