Sa technique pour ne pas payer de supplément bagage révolte : «Vous mettez les autres passagers en danger»

Dans une vidéo vue près de 5 millions de fois, le groupe californien montre son astuce pour ne pas payer de supplément sur la valise en soute dépasse le poids autorisé. Au moment de l’enregistrement et la pesée du bagage, on voit le passager mettre son pied sous la balance pour l’empêcher de peser le poids réel de la valise.

«Je le fais tout le temps. Ça marche»

«Vous mettez en danger le vol et les autres passagers»

Néanmoins, de nombreuses autres personnes dénoncent l’égoïsme et la dangerosité de cette méthode. En effet, ils soulignent que si le poids et la pesée des bagages sont si importants dans l’aviation, c’est pour la sécurité des passagers, mais aussi du personnel. «C’est fou comme vous pensez que c’est intelligent mais vous mettez en danger le vol et les autres passagers en faussant le poids et l’équilibre», «En faisant cela, vous mettez les employés de la compagnie aérienne en danger! Si les bagages en surpoids sont étiquetés, c’est pour avertir les équipes qui doivent les soulever», réagissent surtout internautes.