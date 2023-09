Un couple sous le feu des critiques après une danse «vulgaire» lors de leur mariage: «Les gens n’ont plus honte de rien» (vidéo)

«Les fêtes de mariage sont devenues tellement vulgaires»

Alors que son mari était assis sur une chaise, Natalie a fait une danse langoureuse et une acrobatie digne d’une strip-teaseuse. C’est la jeune mariée en personne qui a décidé de partager la vidéo sur TikTok. Elle explique notamment qu’elle avait un peu trop bu et que cette danse est le résultat de son état d’ébriété.

Résultat: plus de 10 millions de vues sur TikTok et de nombreuses critiques. «Les mariages sont également fréquentés par des enfants et des personnes âgées qui n’ont pas besoin de voir de telles choses», «Les fêtes de mariage sont devenues tellement vulgaires de nos jours. Les gens oublient qu’il s’agit d’une fête de mariage et non d’une discothèque», «Aucune femme dont les parents sont présents à la fête ne devrait faire cela», «Quelle honte! Les gens n’ont plus honte de rien», peut-on notamment lire dans les commentaires.