Un couple surpris en plein ébat sexuel en mer: «En présence d’enfants?!» (vidéo)

C’est sur les îles Rosario, dans la mer des Caraïbes, que la scène s’est déroulée. Un couple s’est laissé aller à ses désirs les plus primaires alors qu’il se trouvait en présence de nombreuses autres personnes. Il est déjà questionnable de faire preuve d’aussi peu de savoir-vivre, mais c’est encore pire quand on sait que des enfants étaient à proximité.

En effet, sur la vidéo, on observe que non loin de là, des enfants assistent à la scène. Dans les commentaires, les internautes ont fait part de leur colère: «Apparemment, il n’y a plus de valeurs morales», «Pourquoi personne ne les a signalés? C’est si irrespectueux!», «Et personne n’a rien dit?», «Et cela en présence d’enfants!?», et «Quel manque de respect, c’est un comportement répréhensible».