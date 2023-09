Un joueur de basket perd un rein après un choc à la Coupe du monde (vidéo)

Le rein touché a été retiré

Un incident «involontaire et regrettable»

Le joueur et la Fédération sud-soudanaise se sont émus de la nouvelle lorsque l’information a été rendue publique. Dans un message posté lundi soir sur X (anciennement Twitter), la Fédération a jugé l’incident «involontaire et regrettable». «En tant que sportif, je comprends très bien la gravité de la situation et je suis profondément désolé que cela se soit produit. Aucun joueur ne devrait avoir à subir cela», regrette Omot, cité dans le communiqué. «Je prie pour que Simanic se rétablisse et revienne vite sur le terrain», poursuit-il.