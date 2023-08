Une hôtesse de l’air filmée en pleine séance photo sur l’aile d’un avion (vidéo)

«Un comportement intolérable»

Pour arriver sur l’aile à près 5 mètres de hauteur, ils ont ouvert une sortie de secours. La scène insole a suscité un tollé sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de la compagnie. Non seulement ce geste était dangereux et inapproprié, mais en plus, cela peut endommager l’aile. Dans un communiqué, la compagnie aérienne suisse a dénoncé « un comportement intolérable ».