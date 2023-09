Une mère enceinte et son enfant handicapé expulsés d’un vol easyJet: «Je suis traumatisée» (vidéo)

Le 19 août, Siobhan Foster voyageait avec son enfant handicapé entre Ibiza et Belfast, mais rien ne s’est passé comme prévu. Dès l’embarquement, la maman enceinte a remarqué que l’hôtesse de l’air l’avait prise pour cible, puisque cette dernière a refusé de l’aider à placer son bagage dans le porte-bagages, alors que celle-ci n’en est qu’à deux mois du terme de sa grossesse.

Manifestement «grincheuse», l’hôtesse easyJetaurait reproché à la maman d’avoir été abusive avec son fils, sans que Siobhan ne comprenne pourquoi: «Je n’étais pas abusive avec mon fils et tout l’avion peut en témoigner.»

Tout le monde débarqué

La situation a dégénéré au point que la mère et son fils ont été priés de quitter l’avion pour une raison que Siobhan ignore encore à l’heure actuelle. «Mon frère et ma mère leur ont parlé pour demander exactement pourquoi nous étions expulsés et encore une fois, ils n’ont pas pu répondre à la question car ils étaient en tort.»

Finalement, l’intégralité des passagers a été priée de descendre de l’appareil. Fort heureusement, les passagers sont restés solidaires avec la maman et se sont tous montrés prêts à témoigner contre l’hôtesse de l’air, mais le mal est fait pour Siobhan: «Je suis tellement traumatisée que je ne sais pas si je volerai encore», déplore-t-elle.

Réaction d’easyJet

Du côté d’easyJet, on déclare à nos confrères de LADbible: «Nous pouvons confirmer que le vol EZY3003 de Belfast à Ibiza le 19 août a été pris en charge par la police avant le départ en raison du comportement perturbateur d’un groupe de passagers lors de l’enregistrement et à bord. Le personnel de cabine et les agents au sol d’easyJet sont formés pour évaluer toutes les situations et agir rapidement et de manière appropriée afin de garantir que la sécurité du vol et des autres passagers n’est jamais compromise.»

«Le commandant a pris la décision de demander à tous les passagers du vol de retourner à la salle d’embarquement pour que la situation puisse être résolue, et dès que cela a été fait, ils ont réembarqué et l’avion a continué vers Ibiza. Bien que de tels incidents soient rares, nous les prenons très au sérieux et nous ne tolérons pas de comportement abusif ou menaçant envers notre personnel ou les autres passagers. Nous aimerions présenter nos excuses aux autres passagers pour les désagréments occasionnés par ce retard. La sécurité et le bien-être de nos passagers, de notre équipage et de nos agents au sol sont toujours la priorité d’easyJet», conclut la compagnie, qui ne semble pas prête à assumer que son hôtesse a pu commettre une erreur de jugement.