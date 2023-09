Zverev sous le choc en plein match: un spectateur entonne un hymne nazi, «c’est inacceptable» (vidéo)

«C’est le match le plus long de ma carrière à l’US Open… C’est pour ça que je vis, c’est ce que j’adore. L’an dernier, quand je ne pouvais pas jouer, c’est exactement ça qui m’a manqué: finir au milieu de la nuit, un match si long et difficile, devant le public du court Arthur-Ashe», a déclaré l’Allemand.

Interruption du match

Et si le duel proposé par les deux hommes a été épique et mémorable, il a malheureusement été entaché par un incident en milieu de quatrième set. Alors que l’Allemand s’apprêtait à servir, il s’est soudainement interrompu pour se diriger vers le juge de chaise, en pestant: «Il a dit la phrase la plus célèbre d’Hitler, c’est inacceptable. C’est incroyable.»