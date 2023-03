‘Brokeback Mountain’ krijgt zijn eigen musical

25 jaar na het kortverhaal van Annie Proulx, en 18 jaar na de film met Heath Ledger en Jake Gyllenhaal, komt er een musicalversie van ‘Brokeback Mountain’. Vanaf 10 mei zal het stuk twaalf weken lang spelen in Londen, in het Sohoplace Theatre in West End.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Mike Faist, die een BAFTA-nominatie kreeg voor zijn rol in Steven Spielbergs ‘West Side Story’, en Lucas Hedges, die genomineerd werd voor een Oscar voor ‘Manchester by the Sea’ in 2016. Faist zal Jack Twist vertolken, Hedges Ennis Del Mar. De regie is in handen van Jonathan Butterell (‘Everybody’s Talking About Jamie’), in samenwerking met songwriter Dan Gillespie Sells. Schotse zangeres Eddi Reader zorgt voor de countrymuziek.