‘Barbie’ overschrijdt kaap van 1 miljard dollar aan de wereldwijde filmkassa

Met in de hoofdrollen het nu al iconische duo Margot Robbie en Ryan Gosling als Barbie en Ken, heeft de film over de pop die zich in de echte wereld waagt wereldwijd al meer dan 1,03 miljard dollar opgebracht, waarvan 459 miljoen dollar in Noord-Amerika.

Ook in België is de film een succes. Op 24 juli stond de teller op 180.000 bezoekers in België; de beste Belgische opening van het jaar. «We wisten dat deze film het erg goed zou doen, maar de cijfers zijn nog beter dan we hadden gehoopt», klonk het toen bij Kinepolis.

De film van Greta Gerwig is de meest succesvolle ooit gemaakt door een vrouw, schrijft The Hollywood Reporter.

Nog meer films in de pijplijn

Het bedrijf Mattel, bekend van Barbie, hoopt dat het succes van de ‘Barbie’-film de verkoop van het popje en aanverwanten zal stimuleren, zo bleek bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Gezien het succes van de ‘Barbie’-film mikt Mattel ook op nog meer films. Zo staan er al films rond ‘Hot Wheels’ en rond ‘Polly Pocket’, in regie van Lena Dunham (’Girls’), in de steigers. De hoofdrol van die laatste zal worden vertolkt door Lily Collins (’Emily in Paris’). De dinosaurus ‘Barney’ krijgt een eigen animatiereeks.

Het magazine New Yorker schreef eerder dat Mattel 45 nieuwe film-adaptaties klaar heeft staan. De speelgoedfabrikant treedt daarmee in de voetsporen van Marvel, dat zijn stripfiguren massaal en met succes naar het grote scherm bracht. Ook Lego en Hasbro (Transformers) lanceerden al films over hun figuren.

