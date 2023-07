Na Barbies succes: Mattel mikt op 45 nieuwe films van speelgoedfiguurtjes

45 extra films

Zo wordt er al gewerkt aan een film rond ’Hot Wheels’ en rond ’Polly Pocket’, in regie van Lena Dunham (Girls). De hoofdrol van die laatste zal worden vertolkt door Lily Collins (’Emily in Paris’). De dinosaurus ’Barney’ krijgt een eigen animatiereeks. Het magazine New Yorker schreef eerder dat Mattel 45 nieuwe filmadaptaties klaar heeft staan. De speelgoedfabrikant treedt daarmee in de voetsporen van Marvel, dat zijn stripfiguren massaal en met succes naar het grote scherm bracht. Ook Lego en Hasbro (Transformers) lanceerden al films over hun figuren.