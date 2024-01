Helft minder landbouwdieren door wolven gedood in 2023: «Samenleven met wolven is mogelijk»

Vorige zomer overleed wolf August na een aanrijding, maar zijn dood kan niet de enige verklaring vormen voor de daling, aldus het WFT. «De trend is al veel eerder ingezet. Al sinds 2019 toont de gemiddelde schade per wolf een dalende trend. In 2019 waren er gemiddeld 1,5 wolven en doodden ze 34 landbouwdieren per wolf, terwijl dat in 2023 6,6 wolven waren en er per wolf 11,8 landbouwdieren gedood werden.»