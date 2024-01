Hersenloze honden: deze 10 rassen zijn het domst

Maar bestaan er ook rassen die minder intelligent en dommer zijn dan andere? Het tijdschrift Geo heeft deze vraag onderzocht en verwijst naar een studie onder 130 rassen. Professor Stanley Core heeft meer dan 200 hondenshowjuryleden in de Verenigde Staten en Canada ondervraagd. Hun oordeel is duidelijk: de Afghaanse windhond zou de minst intelligente hond zijn. Dit betekent dat hij zelden bij de eerste opdracht gehoorzaamt (minder dan 25% van de tijd) en dat het tientallen (exact 80) herhalingen kost voordat hij een nieuwe opdracht van een trainer begrijpt.

Top 10

De basenji en bulldog maken de top drie van minst intelligente rassen compleet. De chowchow staat op de vierde plaats en de barzoi op de vijfde. In de rest van de top 10 vinden we jachthonden, de pekinees, beagle, mastiff en basset hound. Dit bewijst dat je altijd voorzichtig moet zijn met dit soort ranglijsten, aangezien de pekinees zowel in de lijst van superintelligente honden als in die van de meest domme honden voorkomt.