Experiment met vierdaagse werkweek in de startblokken

Het experiment met de vierdaagse werkweek met arbeidsduurvermindering en behoud van loon is klaar om van start te gaan. Met het proefproject wil minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) onderzoeken of een kortere werkweek een deel van de oplossing kan bieden voor de uitdagingen waar onze arbeidsmarkt mee kampt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de vierdaagse werkweek waarover de federale regering het vorig jaar eens raakte. Daarbij ging het over evenveel werkuren kloppen op vier dagen in plaats van vijf dagen. Bij dit experiment is sprake van arbeidsduurverkorting.

Het proefproject is volgens Dermagne klaar om op te starten. Donderdag organiseert het Planbureau een webinar om bedrijven en organisaties uit de private sector warm te maken om mee te stappen in het experiment. «Het experiment zal flexibel kunnen worden uitgewerkt», aldus de minister. «Deelnemende bedrijven zijn vrij om zelf de parameters te bepalen van hoe ze de arbeidsduurvermindering willen organiseren. Ze krijgen naast wetenschappelijke ondersteuning ook financiële steun in de vorm van bijdrageverminderingen als incentive.»

Wetenschappelijk onderzoek

Intussen werd ook een wetenschappelijk team geselecteerd om het experiment vorm te geven en de impact ervan te meten. Dat gaat niet alleen over werkgelegenheid, maar ook over welzijn, productiviteit en milieu. Dermagne wil immers nagaan of het systeem een oplossing kan bieden voor de problemen op de Belgische arbeidsmarkt. «Ik denk bijvoorbeeld aan: meer mensen aan de slag krijgen, werk en gezin beter combineren, een beter genderevenwicht, stress verminderen, de productiviteit te verhogen of het aantal langdurig zieken doen dalen. De arbeidsmarkt is continu in evolutie en deze vragen verdienen het om goed onderzocht te worden binnen de Belgische context.»

Lees ook Drie op de vier Belgen verkiezen extra vakantiedagen boven vierdaagse werkweek